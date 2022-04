Milan, Ibrahimovic eguagliato da Cristiano Ronaldo: il dato

Cristiano Ronaldo, del Manchester United, ha raggiunto Ibrahimovic, attaccante del Milan, in un dato importante. Ecco i dettagli.

Oggi pomeriggio è arrivato un gol importante per Cristiano Ronaldo, portoghese classe 1985 del Manchester United, che gli ha permesso di raggiungere Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 del Milan in una statistica particolare. La rete contro l'Arsenal, infatti, ha aggiunto Cristiano Ronaldo al gruppo di giocatori ad aver segnato almeno 100 gol in due dei principali cinque campionati europei a partire dalla stagione 2003/04. Gli altri, oltre a Ibrahimovic, sono Edinson Cavani, uruguaiano classe 1987 e compagno del cinque volte Pallone d'Oro, che ha segnato in Serie A e Ligue 1, e Gonzalo Higuain, argentino classe 1987 del Miami, che ha segnato in Liga e Serie A, mentre per il rossonero i gol sono arrivati in Serie A e Ligue 1.