Milan, Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia per ricominciare

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sottolinea come Ibrahimovic sia pronto a tornare in Italia. E’ la conclusione di un periodo in cui l’attaccante ha avuto l’opportunità di fare tutto ciò che ai compagni non è stato permesso, in particolare stare su un vero campo e con una vera squadra, quella dell’Hammarby (di cui è in parte proprietario).

E’ chiaro che Ibrahimovic rimarrebbe ancora un po’ in Svezia, ma la disponibilità a tornare a Milano risulta sia stata data. Ibra, come tutti i suoi compagni, dovrà sottoporsi a tutti i test di controllo previsti dal protocollo e dovrà osservare i 14 giorni di quarantena obbligatori previsti per coloro che arrivano in Italia dall’estero. A quel punto potrà tornare ad allenarsi a Milanello. Intanto il club rossonero cerca un terzino destro. Ecco il nome, continua a leggere >>>

