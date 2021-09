Milan, Ibrahimovic: “Dopo la mia carriera voglio sparire e godermi la vita”

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha svelato che a fine carriera è intenzionato a sparire dai radar per rilassarsi e godersi la vita.

Una carriera vissuta sempre al massimo per Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Una carriera sotto pressione costante, esterna e interna. Quando ti chiami Ibrahimovic e non lasci nulla al caso, la pressione mentale è sempre altissima. Ai microfoni di France Football ha dunque detto di voler sparire e rilassarsi una volta finita la carriera. Ecco le dichiarazioni dello svedese classe 1981: "Non so cosa resterà di me quando smetterò, spero qualcosa. Se è rimasto qualcosa, significa che ho fatto bene il mio lavoro. Forse le mie idee resteranno: credi in te stesso e non aver paura di resistere se pensi qualcosa, abbi sempre una mentalità aperta. Dopo la mia carriera voglio scomparire... Quando vivi in questo mondo per tutto il tempo che ho vissuto io, sai cosa hai passato mentalmente e fisicamente. Quindi voglio solo sparire e godermi la vita". Per tutte le notizie più importanti della giornata di oggi, clicca qui >>>