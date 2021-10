Milan, Ibrahimovic compie 40 anni: gli auguri del club

Ibrahimovic oggi spegne 40 candeline e il Milan gli ha fatto gli auguri sui propri profili social. Ecco il messaggio molto simpatico.

Non è un giorno come un altro in casa Milan, essendo il compleanno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è ormai legato indissolubilmente al club rossonero, di cui si sente parte integrante. Così, gli auguri per Ibrahimovic sono arrivati appena dopo la mezzanotte. A mezzanotte e 11 minuti per l'esattezza. 11 come il suo numero di maglia, probabilmente quindi non un caso. Il messaggio del Milan è molto simpatico e di grande impatto: "Anche quest'anno il mondo ha avuto il privilegio di compiere un intero giro attorno a Ibra: buon compleanno, Zlatan!" Il tutto accompagnato da una bellissima grafica, con diverse foto di Ibrahimovic in rossonero. Non sai dove vedere Atalanta-Milan? Ecco la nostra guida tv per fare chiarezza