Milan, Ibrahimovic cerca il gol numero 400: solo due hanno fatto meglio

Ibrahimovic è a quota 399 gol nei campionati in cui ha giocato e stasera col Milan cerca il numero 400 e il 70 in Serie A.

Stefano Bressi

Record su record per Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 del Milan, che solo pochi giorni fa si è iscritto al ristrettissimo club di quarantenni che hanno segnato in Serie A. I traguardi personali non gli interessano quanto i trofei, ma sicuramente aiutano a impreziosire la carriera. Il gol segnato nell'ultima giornata l'ha portato a quota 399 gol nei campionati in cui ha giocato. Tantissimi, accumulati in più di vent'anni di carriera. Cerca ora il numero 400.

Inoltre, il prossimo gol in campionato sarebbe anche il numero 70 con la maglia del Milan in Serie A. Solo con il Paris Saint-Germain ha segnato di più: 113 volte. Per il resto, 57 gol con l'Inter, 53 coi Los Angeles Galaxy, 35 con l'Ajax, 23 alla Juventus, 17 al Manchester United, 16 con Malmoe e Barcellona infine.

400 sono davvero tantissimi gol, quasi irraggiungibili. Quasi perché davanti a lui ci sono sempre i soliti due: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ancora irraggiungibili. Per il portoghese classe 1985 sono 482 i gol: 3 in Portogallo, 311 in Spagna, 81 in Serie A e 87 in Premier League; mentre per l'argentino classe 1987 sono 474, tutti nella Liga spagnola. Dietro questi tre, c'è Luis Suarez: l'uruguaiano classe 1987 dell'Atletico Madrid è a 346, ancora lontano. Segui con noi il live testuale di Milan-Torino