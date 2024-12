Milan, Bucciantini: “Ibrahimovic è stato un grande nel calcio, ma ora …”

Le parole di Bucciantini: "A volte basta essere uomini e non superuomini. Io ho grande rispetto per quello che è stato Ibrahimovic nel calcio: è stato un colosso, un uomo enorme nel calcio mondiale degli ultimi 20 anni. Da dirigente per ora tenta la posa, ma il dirigente non è un ruolo da posa. È una bella sfida, può provarci, ma non è la posa che conta. È la partita oscura, è il fare cose che magari non appaiono e presentarsi in posa solo quando c’è da raccogliere qualche critica, quando c’è da comunicare qualcosa di impopolare".