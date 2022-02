Milan, Ibrahimovic continua a lavorare ancora a parte | News

Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini, slitta il ritorno in campo di Ibrahimovic: lo svedese è ancora alle prese con il suo infortunio

Non arrivano grandi notizie dall'infermeria di Milanello. In particolar modo, l'attenzione è rivolta su Zlatan Ibrahimovic. Come ben si sa, il numero 11 rossonero è alle prese con il suo infortunio al tendine d'Achille e ha continuato a svolgere lavoro personalizzato. Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini su 'Sky Sport 24', Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare a parte. Slitta, dunque, il ritorno in campo dell'attaccante svedese che si è infortunato lo scorso 23 gennaio nella gara tra Milan e Juventus, terminata 0-0. Adesso diventa di fondamentale importanza avere un Rebic in più che ha segnato anche nell'ultima partita contro la Salernitana. Esclusiva, Verza: "Passo falso preoccupante. Napoli e Inter più attrezzati".