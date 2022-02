Milan, Ibrahimovic premiato come miglior atleta straniero in Italia | News

Ennesimo riconoscimento ricevuto da Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante del Milan è stato premiato come miglior atleta straniero in Italia

Zlatan Ibrahimovic è 'unstoppable', proprio come ha voluto mostrare sui social. Nonostante il tendine d'Achille faccia ancora male e lo costringa a stare fuori anche per il match di Coppa Italia contro la Lazio, l'attaccante svedese continua a lavorare sodo per rientrare il prima possibile e recuperare dal suo infortunio. Nonostante ciò, c'è anche tempo per ricevere dei riconoscimenti. L'Associazione della Stampa Estera in Italia, infatti, ha premiato il numero 11 rossonero come 'Miglior Atleta straniero in Italia'. Un grande premio per Ibrahimovic, il quale a 40 anni continua a rendersi protagonista con la maglia del Milan. Premiati dalla stessa rassegna anche Marcell Jacobs come 'Miglior Atleta italiano dell'anno' e Federica Pellegrini, la quale ha ricevuto il Premio Sportivo alla carriera.