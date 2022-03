Milan, Ibrahimovic torna a disposizione dopo 42 giorni di stop | News

Zlatan Ibrahimovic torna a disposizione di Stefano Pioli dopo 42 giorni: lo svedese partirà dalla panchina nella sfida contro il Napoli

Come riporta 'gazzetta.it', sono tante le partite saltate da Zlatan Ibrahimovic quest'anno. In totale, lo svedese non ha preso parte a 17 gare (due in Champions League, tre in Coppa Italia e undici in Serie A). Dopo i problemi al ginocchio di inizio stagione, questa volta è stato il tendine d'Achille a mettergli il bastone tra le ruote. Adesso pare che l'incubo sia finito, con il classe 1981 che vuole tornare nuovamente protagonista a partire dalla sfida di domani al 'Diego Armando Maradona' contro il Napoli .

Già, il Napoli. Quella squadra dove non ha potuto trasferirsi per 'colpa' di Aurelio De Laurentis. Come riferisce lo stesso Ibrahimovic nel suo nuovo libro, 'Adrenalina', il suo trasferimento all'ombra del Vesuvio era cosa fatta. "Il giorno in cui avrei dovuto firmare De Laurentiis ha mandato via Ancelotti. Carlo mi aveva convinto, eravamo d'accordo. Quando Mino mi presentò la cosa guardai subito un documentario su Maradona. Vado a Napoli, porto 80mila persone allo stadio ogni domenica e vinco lo scudetto come ha fatto Diego". La storia la conosciamo tutti ed è andata diversamente. Dopo aver visto il 'suo' Milan perdere 5-0 contro l'Atalanta, allora Ibra decise di tornare nuovamente dalle parti di Milanello. 'Una nuova sfida', come dichiarato dall'attaccante. Adesso, a quasi 41 anni, Zlatan proverà a riportare in via Aldo Rossi uno scudetto che manca dal 2011.