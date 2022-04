Milan, Ibrahimovic dà l’esempio: si allena due ore da solo in palestra

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non molla: lo svedese si allena da solo a Milanello insieme ad altri compagni di squadra

L'esempio di Zlatan Ibrahimovic. Come viene riportato dal Corriere della Sera, il sogno di giocare il Mondiale a 41 anni è svanito, tuttavia l'attaccante del Milan non molla un centimetro. Dopo l'allenamento di ieri, infatti, lo svedese si è fermato un paio di ore in palestra, dando per l'ennesima volta l'esempio. Il quotidiano scrive che altri compagni di squadra lo hanno seguito, a testimonianza di come Ibra trascini il gruppo.