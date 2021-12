Milan, i tormentoni del 2021: la lite Ibrahimovic-Lukaku e il rito vudù

Uno dei momenti che ha attirato l'attenzione è stato sicuramente lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku: riviviamo quanto successo a febbraio

Enrico Ianuario

Il 26 gennaio 2021 è andato in scena il quarto di finale della Coppa Italia tra Inter e Milan. Una gara terminata 2-1 in favore dei nerazzurri, i quali hanno superato i cugini rossoneri per 2-1 grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen, rimontando l'iniziale svantaggio iniziale firmato da Ibrahimovic. Al termine del match, il risultato è passato quasi inosservato a causa di ciò che successe nei minuti finali del primo tempo. In occasione di uno scontro di gioco, proprio Ibrahimovic e Lukaku hanno dato vita ad un'animata discussione che stava per sfociare anche nella violenza fisica.

Il tutto nacque da un fallo di Romagnoli sull'attaccante belga, ma quest'ultimo non reagì benissimo allo scontro. Da lì ha preso vita la lite, con lo svedese che è intervenuto a difesa del suo capitano. I due ex compagni di squadra ai tempi del Manchester United se le sono dette di tutte i colori, fin quando Lukaku non perse completamente le staffe e Ibra rispose restituendogli una piccola testata. Tra i tanti insulti, pare che l'attaccante del Milan abbia stuzzicato l'ex Inter nominando la madre, la quale (si dice) pratichi dei riti vudù.

Fortunatamente la rissa è terminata pochi minuti dopo, quando l'arbitro Valeri decise di sanzionare i due calciatori e mandare le due squadre negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti di gioco. Nel secondo tempo, come ben si sa, Ibrahimovic venne espulso per somma di ammonizioni a causa di un fallo commesso dallo svedese su Kolarov. Ma tornando ai riti vudù, cosa sono e perché Lukaku è andato su tutte le furie?

Per riti vudù si intendono pratiche e stregonerie come quelle della bambola con gli spilli. Questa può essere notata in diversi film 'Horror' e citata in alcuni dei tanti libri che narrano storie spaventose. Quella vudù è, in sostanza, è una religione africana e afroamericana dai culti sincretici, ovvero una convivenza di credenze, pratiche e rituali cristiani e tradizionali. Il motivo della rabbia di Lukaku, ad oggi, è ancora sconosciuto, ma probabilmente nessuna persona vorrebbe essere accusato di stregoneria o qualcosa del genere.