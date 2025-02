Milan, i risultati del weekend: perso il derby U14, ma c’è una triplice vittoria

(fonte: acmilan.com) È stato un fine settimana ricco di partite per le squadre del Settore Giovanile rossonero, con diversi risultati importanti. Cominciamo dal triplo successo esterno di Under 16, Under 15 e Under 13 sul campo della Cremonese. Tre vittorie con altrettanti clean sheet che muovono le classifiche di categoria. Belle affermazioni anche per Under 18 (a Bologna) e Under 17, in casa sul Mantova. Mentre cadono in casa le due formazioni Primavera, maschile e femminile, e l'Under 17 femminile nella prima giornata della fase interregionale.