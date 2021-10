Milan, i risultati del weekend: cinquina della Primavera Femminile

Ecco com'è andata al settore giovanile del Milan nel fine settimana: 5-0 al Chievo per le ragazze di Corti. Perde l'U17, vincono U14 e U13.

Terza vittoria consecutiva e prima posto a punteggio pieno per la Primavera femminile, che dopo Juve e Samp batte anche il ChievoVerona con un rotondo 5-0 esterno: doppietta di Cappa, gol di Renzotti, Avallone e Morleo. Sorrisi anche per le ragazze di Under 17 (22-0), Under 15 (10-0) e Under 12 (11-0).