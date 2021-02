Milan, i migliori marcatori dagli anni 80: comanda Shevchenko | News

I 5 migliori marcatori del Milan dagli anni Ottanta

Nella speciale classifica dei migliori marcatori del Milan a partire dagli anni Ottanta, nelle prime cinque posizioni si trovano dei nomi molto affezionati ai tifosi rossoneri. Comanda questa curiosa graduatoria Andriy Shevchenko, il quale ha segnato 175 reti con la maglia del Milan. In seconda posizione Filippo Inzaghi con 126 gol e in terza Marco Van Basten con 124 timbri. Chiudono la classifica Ricardo Kaká al quarto posto a quota 124 gol e Zlatan Ibrahimovic in quinta posizione con 83 reti all'attivo.