Milan, i Junior Camp approdano anche in Canada | News

Toronto: 3 -7 luglio

Ottawa: 10 -14 luglio

Montreal: 17- 21 luglio

Québec City: 24 - 28 luglio

Kitchener: 31 luglio - 4 agosto

I Milan Junior Camp sono un'occasione straordinaria per ragazze e ragazzi dai 6 ai 16 anni che amano il calcio o che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questo sport, a cui viene data la possibilità di giocare, lavorando sull’apprendimento tecnico. Ma anche di crescere a livello personale confrontandosi con i valori positivi dello sport e del Club rossonero. Quali il rispetto delle regole, lo stare in gruppo, l’inclusione e la condivisione della medesima passione.

Integrare nuovi territori al già numeroso elenco di paesi protagonisti dei Milan Junior Camp è un ulteriore tassello che conferma la volontà del Club di aver un impatto concreto sempre più internazionale. A partire dalla condivisione dei valori che caratterizzano il Metodo Milan, la cui finalità primaria è sia quella di promuovere il benessere generale del giovane atleta, sia di acquisire delle abilità tecnico-tattiche, motorie e socio-relazionali proprie della disciplina sportiva, al fine di sviluppare il giovane nella sua globalità e lasciare un segno tangibile sul territorio.

Seguendo i principi propri del Metodo Milan, Davide Battistini, Milan Academy Coach, coordinerà e formerà direttamente sul luogo lo staff locale dei Camp con passione e competenza, seguendo gli allenamenti giornalieri basati sulle metodologie di allenamento del Settore Giovanile rossonero, che saranno adattati al contesto, all’età e al livello di ogni giovane giocatore.

Franco Baresi, Vicepresidente Onorario di AC Milan, ha affermato: "I Milan Junior Camp rappresentano la sintesi perfetta tra il gioco del calcio e i valori che caratterizzano il Metodo Milan. Il cuore di questa iniziativa sta, infatti, nella condivisione di tali valori, che rappresentano un pilastro fondamentale della cultura rossonera. L'obiettivo del Club, a livello globale, è quello di lasciare un'importante impronta sullo sviluppo personale dei bambini e dei ragazzi che parteciperanno ai nostri Camp, offrendo un’esperienza formativa unica per plasmare i cittadini del domani".

Giungendo in Canada, i Milan Junior Camp rafforzano ulteriormente la presenza del Club in un paese nel quale, secondo quanto riportato da uno studio Nielsen, i rossoneri possono già contare su circa 3 milioni di tifosi. Considerando l’intero continente nordamericano, il numero supera i 45 milioni di appassionati, a conferma di un legame ben saldo con un territorio strategico per il Club, testimoniato tra le altre cose dall'innovativa partnership con i New York Yankees – che ha riunito due dei brand sportivi più iconici al mondo – e recentemente rinsaldato dall’annuncio della partecipazione della Prima Squadra maschile al Soccer Champions Tour 2023 che si terrà negli Stati Uniti proprio tra fine luglio e inizio agosto.

La presenza in un territorio strategico come il mercato nordamericano offrirà al Club l'opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del marchio AC Milan a livello internazionale. Per le cinque tappe canadesi dei Milan Junior Camp, il Club ha potuto contare sulla collaborazione di Kaptiva Sports Inc. – azienda con esperienza nel marketing sportivo e nell’organizzazione di eventi sportivi internazionali – da quest'anno partner ufficiale di Milan Academy. LEGGI ANCHE: Milan, l'intervista completa di Paolo Maldini >>>