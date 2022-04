Milan, i 10 giocatori il cui valore con Elliott è cresciuto di più

Si avvia alla conclusione l'avventura del Milan di Elliott, fondo americano pronto a cedere la società a Investcorp per più di 1,1 miliardi. Una gestione durata circa quattro anni. Una gestione oculata, attenta e quasi perfetta. Risultati finanziari e sportivi. La squadra è cresciuta e la società pure. I giocatori hanno in tantissimi accresciuto il proprio valore. Abbiamo selezionato i dieci che lo hanno fatto di più. Tra quelli attualmente ancora in rosa, quelli ceduti e quelli in prestito. Eccoli. Scorri le schede per scoprirli.