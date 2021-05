Milan, Hubner ricorda la tournèe: “Il coronamento della mia carriera”

L'ex attaccante Dario Hubner ha ricordato la tournèe americana disputata nel 2002 con la maglia del Milan. Ecco il post

L'ex attaccante Dario Hubner ha pubblicato un post su Instagram carico di nostalgia. Hubner, infatti, ha ricordato la tournèe americana disputata con la maglia del Milan nel 2002. Il club rossonero organizzava spesso delle tournèe al termine della stagione, in cui spesso si aggregavano in prestito giocatori di altre squadre. Il motivo? I big della rosa erano impegnati con le rispettive Nazionali (così come nel 2002).