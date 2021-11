Milan, Hubner: “Inter più forte con Dzeko, ma rossoneri da Scudetto”

Hubner, ex attaccante e allenatore, ha parlato del Milan e della lotta Scudetto con l'Inter in campionato. Ecco tutte le sue parole.

Secondo l'ex attaccante Dario Hubner, tifoso rossonero, il Milan è la squadra favorita per lo Scudetto, anche se non è la più forte. Ecco le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb, partendo dalla favorita appunto. Poi la sorpresa sul migliore attaccante di questo campionato: "Dico Milan. In questo momento è la squadra che vedo messa meglio, però l'Inter ha un organico superiore e sono convinto possa rinnovare. Il Napoli sta giocando bene, è un'ottima squadra".