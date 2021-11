Milan, Henry su Adli: “Ho visto un nuovo giocatore, lo aspetto al Mondiale”

Henry, grande ex campione, ha parlato benissimo di Adli, nuovo acquisto del Milan attualmente ancora al Bordeaux in prestito. Le sue parole.

La scorsa estate il Milan ha comprato Yacine Adli, francese classe 2000, che però ha lasciato in prestito al Bordeaux per crescere ulteriormente. Il centrocampista sta impressionando in questo inizio di stagione e sono arrivate parole importanti di elogio da parte di Thierry Henry, grande ex campione francese, che gli ha detto: "Hai cambiato atteggiamento, sei stato coraggioso sia contro il Reims che con il PSG. E hai incoraggiato gli altri, ho visto un nuovo Yacine".