Milan-Hellas Verona, Calabria può essere già a disposizione

Nulla di grave per Calabria, che tornerà subito a disposizione per Milan-Hellas Verona o immediatamente dopo. Ecco le ultime.

Buone notizie in vista di Milan-Hellas Verona, che riguardano Davide Calabria. Il terzino classe 1996 ieri ha lasciato il ritiro dell'Italia per un affaticamento muscolare, ma a scopo precauzionale. Ha sentito un fastidio e sembra essersi fermato in tempo. Solo un affaticamento per lui, secondo quanto riferisce Sky. Addirittura pare che Calabria voglia provare a scendere in campo già sabato sera. Difficile da titolare, ma probabilmente sarà a disposizione.