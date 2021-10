Milan-Hellas Verona, Barak già tornato a disposizione di Tudor

Si avvicina Milan-Hellas Verona e per gli scaligeri arrivano buone notizie: Barak è già tornato dalla propria Nazionale e si è allenato.

Mancano ormai solo pochi giorni a Milan-Hellas Verona, ottava giornata del campionato di Serie A. Mentre i rossoneri fanno la conta degli infortunati, come al solito, in casa gialloblù arrivano buone notizie. I giocatori di Stefano Pioli tornano in anticipo dalle Nazionali per problemi fisici, mentre Igor Tudor ha ritrovato subito Antonin Barak. Il ceco classe 1994 è tornato in anticipo dalla propria Nazionale, saltando il match di ieri per squalifica. Già stamattina si è allenato con i compagni in vista del match di San Siro di sabato sera. Dovrebbe dunque essere titolare in Milan-Hellas Verona, avendo avuto tutto il tempo per recuperare.