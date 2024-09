Notte da sogno in Europa League per Hauge: l’ex Milan demolisce il Porto

Nell’estate del 2020, Jens Petter Hauge aveva letteralmente incantato il Milan in un turno preliminare di Europa League, grazie a gol e assist. Tanto che Frederic Massara e Paolo Maldini decisero di investire circa 5 milioni per portarlo subito in rossonero. Dopo il gol spettacolare contro il Celtic in Europa League e la rete contro il Napoli in campionato, sembrava che avesse trovato una certa continuità, alimentando i sogni di molti a Milanello, convinti di aver scoperto un futuro campione. Ma la storia ha preso una piega diversa. Il suo minutaggio è diminuito progressivamente, portando il club a cederlo all'Eintracht Francoforte dopo solo un anno. Da allora, Hauge non è più riuscito a replicare quel brillante inizio, fino a che la scorsa estate è tornato al Bodo/Glimt, in cerca di un nuovo inizio per la sua giovane carriera.