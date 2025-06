Milan, guarda Vlahovic. In gol nella vittoria della Juventus contro il Casablanca

La Juventus supera il Wydad Athletic Casablanca per 4-1 nella seconda sfida del Mondiale per Club e segna anche Dusan Vlahovic

La Juventus non vuole smettere di vincere. Seconda partita e seconda vittoria per i bianconeri di Igor Tudor che superano facilmente anche il Wydad Athletic Casablanca nel secondo turno della fase a gironi del nuovo Mondiale per Club. La Juventus si impone per 4-1 e sale a quota 6 punti, in attesa dell'ultima sfida del girone contro il Manchester City di Tijjani Reijnders.