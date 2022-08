Milan, Graziani: “Gioca bene, divertendosi e non si arrende mai”

Sabato il Milan ha iniziato alla grande la stagione vincendo 4-2 con l'Udinese e Francesco Graziani ha commentato la partita e il possibile campionato rossonero. Si è discusso del rigore concesso, ma secondo lui non ci sono dubbi: netto. Ecco tutte le sue parole a Mediaset su questo e non solo: "Per me è rigore perché il fallo viene fatto con la gamba di richiamo. Se arrivi come un Frecciarossa e lo travolgi con la gamba destra a quel punto è rigore. Era importante partire bene e il Milan lo ha fatto. C'è stata qualche piccola distrazione dietro, ma il Milan è una squadra che gioca bene e diverte, tutti corrono e si sacrificano. Hanno reagito alla grande dopo il primo dell'Udinese anche grazie ad un pubblico meraviglioso. Ora il Milan è una squadra che non si arrende mai, va sotto, pareggia e continua a giocare. Poi ha giocatori che sono in grado di risolvere le partite da soli". Milan, le top news di oggi: Casotti in esclusiva. Krunic, presto il rinnovo.