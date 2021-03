Milan, Gordon Singer farà parte del board dei rossoneri | News

Le ultime notizie sul Milan. Gordon Singer, figlio di Paul, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del Milan

Stando a quanto riportato da 'Milano Finanza', Gordon Singer, figlio del proprietario del Milan Paul Singer, entrerà a far parte del consiglio d'amministrazione dei rossoneri. Con il 95.73% controllato dal padre, e dopo aver completato il riassetto azionario in Lussemburgo nel veicolo Project Redblack, Gordon coopterà all'interno del board del club di Via Aldo Rossi. Intanto dalla Spagna danno per fatto l'acquisto di Haaland da parte del Real Madrid.