Milan, gli scienziati vogliono studiare Ibrahimovic: ecco il motivo

Ibrahimovic nel ‘mirino’ degli scienziati: ecco perché

ULTIME NOTIIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, a 39 anni è ancora una macchina da guerra. Il fisico del centravanti svedese garantisce prestazioni incredibili e certifica, ancora di più, il concetto che l’età è soltanto un numero. Almeno per quanto concerne Ibrahimovic, atleta da sempre dedito al duro lavoro ed al sacrificio in allenamento ed in partita.

Secondo quanto riferito dall’edizione online del ‘Corriere della Sera‘, tutte queste qualità, adesso, interesserebbero anche alla scienza. Alcuni specialisti della Facoltà di Medicina di Pittsburgh (Pennsylvania, U.S.A.), laddove Ibrahimovic si operò nel 2017 per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio, hanno infatti studiato il recupero del nativo di Malmö da quell’infortunio.

All’epoca, come si ricorderà, si parlava di un ritiro anticipato dal calcio giocato. Ma Ibrahimovic stupì tutti e si rimise in gioco, prima al Manchester United poi ai Los Angeles Galaxy. Per gli scienziati di Pittsburgh, il recupero di Ibrahimovic da quell’episodio è “qualcosa di inumano“. “Il suo ginocchio è semplicemente irrealistico per un calciatore che ha giocato ad alto livello per 20 anni. Non abbiamo mai visto niente del genere”, hanno detto

Da qui deriva l'interesse da parte degli americani di poter studiare il numero 11 del Diavolo una volta che avrà terminato la sua carriera con il Milan.