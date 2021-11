Milan, Giroud scalpita: tripletta in partitella per tornare titolare

Giroud ha saltato il Derby, ma ora vuole riprendersi il Milan, lasciando Ibrahimovic in panchina. Così dovrebbe essere a Firenze.

Un po' di riposo non guasta, ma per il Milan è anche importante non perdere l'abitudine alla partita, così che anche chi non gioca da un po', come Olivier Giroud, possa mettersi in mostra e mantenere il livello alto. Così, ieri a Milanello si è svolta un'amichevole in famiglia contro la Primavera rossonera. Da oggi, due giorni di riposo per tutti. Martedì appuntamento per ritrovarsi quasi tutti insieme, iniziando a preparare seriamente la partita del weekend. La partita, come detto, è servita soprattutto a Giroud, che non era al meglio della condizione. Passi avanti importanti da questo punto di vista per il francese, che ha segnato anche una tripletta. Essendo rimasto a casa, al contrario di Zlatan Ibrahimovic, il classe 1986 ha molte possibilità di giocare titolare sabato. Anche perché poi lo svedese classe 1981 potrebbe servire in coppa. Finora è stata alternanza e Ibrahimovic potrebbe approfittarne per riposarsi dopo i tanti impegni.