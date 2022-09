Milan, Giroud è un cecchino dagli 11 metri: 24 goal su 25 tentativi

Freddo e implacabile. Dato straordinario dal dischetto per l'attaccante del Milan, Olivier Giroud a segno anche nella serata di ieri.

24 su 25! 24 rigori trasformati degli ultimi 25 calciati. Media fenomenale quella tenuta dall'attaccante del Milan, Olivier Giroud, che non sbaglia un rigore in gare ufficiali dal 2012, precisamente dal match valido per la Coppa di Lega inglese tra Arsenal e Coventry City.