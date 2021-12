Milan, Giroud pronto al rientro con il Napoli: adesso serve una sua scossa

Olivier Giroud non è al top della condizione, ma pare possa tornare a disposizione contro il Napoli: il Milan ha bisogno anche di lui

Nonostante anche oggi si sia allenato a parte, Olivier Giroud probabilmente tornerà nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita contro il Napoli. E' questo ciò che riporta 'gazzetta.it', secondo il quale i rossoneri d'ora in avanti avranno bisogno di una scossa anche da parte dell'attaccante francese. Con Zlatan Ibrahimovic che ha trascinato i suoi compagni nelle ultime uscite, anche per lui dovrà arrivare il momento di tirare il fiato. Ecco, dunque, che l'ex Chelsea è (quasi) pronto per far rifiatare il gigante svedese.