Milan, Giroud e Lazetic a segno con le rispettive nazionali | News

Buon momento per gli attaccanti del Milan Marko Lazetic e Olivier Giroud: i due rossoneri hanno segnato anche in nazionale

(fonte acmilan.com) - La Francia batte 2-0 l'Austria allo Stade de France di Parigi e coglie la sua prima vittoria in UEFA Nations League. I transalpini si portano avanti al 56' con un'azione in progressione di Mbappé e sigillano il risultato al 65' con il colpo di testa di Giroud su assist di Griezmann. Olivier sale a 49 marcature in nazionale, a due lunghezze di distanza da Henry, diventando il francese più anziano ad aver segnato con la maglia de Les Bleus. Maignan scende in campo per 45 minuti prima di essere sostituito da Areola nell'intervallo. Assente Theo Hernández.