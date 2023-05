Milan, Giroud sulle orme di Inzaghi: la curiosa coincidenza 14 anni dopo

Grazie al 5-1 rifilato alla già retrocessa Sampdoria , il Milan ha ritrovato qualche certezza in più sul piano del gioco e dei risultati, sempre che un successo contro l'ultima della classe possa essere risolutivo in tal senso. Tra coloro che hanno brillato maggiormente nella serata di 'San Siro' non si può non menzionare Olivier Giroud . Il francese, infatti, prima ha colpito con una delle specialità della casa, il colpo di testa, poi ha trasformato il penalty conquistato da Rafael Leao e infine ha ricevuto dal portoghese l'assist per la tripletta, per la quale ha dovuto fare a sportellate con Bram Nuytinck .

Per Olivier Giroud, che di prestazioni ottime ne ha offerte in rossonero, si tratta della prima tripletta con la maglia del Milan. E lo stesso francese, al termine dell'incontro, si è detto estremamente felice per questo importante traguardo. Ma c'è una coincidenza molto interessante che lo riguarda e che coinvolge anche Filippo Inzaghi. L'ex centravanti del Diavolo, infatti, come riferito da Giuseppe Pastore sul proprio profilo 'Twitter', era stato l'ultimo numero '9' a segnare tre reti in una singola gara e lo aveva fatto il 19 aprile 2009 in un 5-1 contro il Torino. Esatto, proprio un 5-1.