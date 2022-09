Milan, Giroud inserito nella squadra migliore della Serie A di settembre

Un mese perfetto per Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986 del Milan, che ha segnato a raffica e fornito prestazioni eccezionali. Cinque gol tre Milan e Francia, con un Derby ancora da protagonista. Inoltre, ha avviato anche i colloqui per il rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione. Le sue prestazioni e i suoi numeri hanno portato WhoScored a inserirlo nel miglior undici del mese di settembre per quanto riguarda il campionato italiano. È l'unico giocatore del Milan presente in questa formazione e uno dei due migliori attaccanti. La speranza è ovviamente che anche ottobre sia un mese fruttuoso per Giroud e per tutta la squadra rossonera. Qui, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>