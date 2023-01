Milan, Giroud tra i migliori personaggi del calcio francese: la classifica

Il 2022 di Olivier Giroud è stato probabilmente il suo anno migliore, non tanto a livello realizzativo, quanto più in generale. Diventato una guida indiscussa del Milan in Serie A, con cui ha vinto lo scudetto da protagonista e soprattutto baluardo dell'attacco della Francia ai Mondiali di Qatar 2022. Il tutto all'età di 36 anni, non più un ragazzino quindi.