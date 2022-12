Milan, Giroud e Theo Hernandez entrambi titolari nella finale

Ci siamo quasi, la finale del Mondiale è quasi pronta a iniziare e il Milan avrà in campo due titolari, ovvero Theo Hernandez e Olivier Giroud, entrambe tra le fila francesi. Sarà una finale storica. Da un lato Lionel Messi, classe 1987 che ha vinto tutto, ma mai il Mondiale e che cerca la propria consacrazione; dall'altro Kylian Mbappé, classe 1998 già Campione del Mondo in carica. I cuori rossoneri tiferanno forse per i milanisti: uno è classe 1986 e ha già vinto, ma vive una seconda giovinezza, l'altro è classe 1997 alla prima esperienza, ma può consacrarsi già. In ogni caso sarà uno spettacolo tutto da godersi.