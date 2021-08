Milan, Giroud è partito con il piede giusto | Calcio News

Olivieri Giroud si sta prendendo già il Milan: l'attaccante ha segnato ieri durante la serie dei calci rigori con il Valencia

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'amichevole Valencia-Milan. La gara è stata vinta dagli spagnoli 5-3 ai calci di rigore. La rosea si sofferma in particolar modo su Olivier Giroud: l'attaccante, entrato nella ripresa, ha segnato con grande sicurezza il penalty durante la sessione dei rigori. Se uniamo questa rete a quella contro il Nizza si può dire che il francese è partito con il piede giusto. La condizione non è ancora ottimale ovviamente, ma Giroud può diventare presto un punto di riferimento per il Milan.