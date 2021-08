Milan, Giroud è già il tuo nuovo totem: ecco perché

Il Milan ha trovato in Giroud un attaccante affidabile e di grande qualità. Non è solo un'alternativa, ma molto di più. Ecco perché.

Stefano Bressi

Due gol, un palo e tantissimo lavoro per Olivier Giroud nell'ultima amichevole del Milan. Dopo l'esordio con gol in cinque minuti contro il Nizza, qualcuno aveva già iniziato a storcere il naso per le successive prestazioni senza gol. Ieri, però, Giroud ha subito zittito tutti con una doppietta strepitosa e una prestazione di primo livello. Il primo gol è un capolavoro di qualità e balistica: un tiro al volo con palla alta che arriva dalle spalle, insaccato con una facilità disarmante. Il secondo è un colpo d'astuzia, in cui si vede tutta l'esperienza del francese classe 1986.

Due gol, ma non solo. Giroud ha fatto un lavoro per la squadra davvero non da poco. Tanti palloni difesi, addomesticati, appoggiati, ma anche recuperati. Tante volte è tornato a centrocampo per andarsi a riprendere il pallone in contrasto con gli avversari. Ieri Stefano Pioli ha provato il 4-4-2 e la soluzione ha sembrato funzionare. I movimenti con Ante Rebic sono stati perfetti: in sincronia e contrapposizione. Giroud attaccava la profondità e il croato classe 1993 veniva in contro o viceversa. L'area mai vuota, ma tra le linee sempre qualcuno.

Giroud non sarà solo l'alternativa di Zlatan Ibrahimovic. Un po' perché lo svedese classe 1981 non potrà certamente giocare sempre e quindi Giroud sarà spesso titolare e in campo, ma anche perché non sarà semplice rinunciare al francese. Vederli insieme è una sfida affascinante a cui Pioli sta sicuramente già lavorando.