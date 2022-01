Milan, Giroud continua a segnare e adesso punta Papin | News

Olivier Giroud, dopo aver segnato anche in Coppa Italia, potrebbe superare un altro francese della storia del Milan: Jean Pierre Papin

Seconda 'gazzetta.it', "l'altro" sarebbe Jean Pierre Papin. I due condividono un approdo simile a Milanello. Olivier è arrivato la scorsa estate con il titolo di campione d'Europa con il Chelsea, Papin nel 1992 arrivò con il Pallone d'Oro tra le mani. Due epoche diverse, così come sono due Milan totalmente diversi. Quello in cui gioca l'attuale numero 9 è una squadra che sta ritrovando a poco a poco la sua identità dopo tanti anni di anonimato, e adesso punta a tornare grande quantomeno in Italia e rilanciarsi in Europa. Un po' come Giroud, che dopo aver capito di non avere più spazio nei 'blues' ha accettato la sfida rossonera per rilanciarsi anche lui. Discorso diverso per JPP, campionissimo arrivato in un Milan dominante in Italia e in Europa per alzare ancora di più l'asticella. E infatti vincerà, sotto la guida di Fabio Capello, due scudetti, due Supercoppe di Lega e una Champions.