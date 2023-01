Milan, ecco le date ufficiali della ripartenza delle giovanili

Dopo la sosta è tempo per tutti di ripartire: ecco le date ufficiali della ripartenza delle giovanili del Milan

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Il Settore Giovanile rossonero è pronto a ripartire. Dopo la sosta natalizia, utile per riposare e ricaricare le energie, staff e atleti stanno tornando a focalizzarsi nuovamente sugli impegni di calcio giocato. A dare il via al 2023 rossonero sarà la Primavera di Ignazio Abate, che al PUMA House of Football ospiterà il Napoli - venerdì 6 gennaio - con l'obiettivo di proiettarsi nella parte alta della classifica.

Nei due giorni successivi, riprenderanno con un doppio incontro in trasferta due selezioni femminili, entrambe con il fine di proseguire nel percorso netto intrapreso nella prima metà di stagione. L'Under 17 di Treccani affronterà sabato 7 gennaio la Rivanazzanese e lunedì 9 la Macallesi nel recupero della 10ª giornata, mentre domenica 8 toccherà all'Under 15 sfidare la Cremonese seconda in classifica.

n attesa di rituffarsi nei rispettivi impegni di campionato, sono in programma alcune amichevoli per diverse rappresentative rossonere, che dovranno attendere i fine settimana successivi per gli appuntamenti ufficiali. Nel weekend del 15 gennaio tornerà in campo l'Under 17 di Mister Lantignotti, che sfiderà il Cittadella al PUMA House of Football. Stessa sorte per la Primavera Femminile, che ospiterà il Parma nell'11° turno per chiudere al meglio il girone di andata.

L'Under 18 di Terni e l'Under 16 di Baldo dovranno invece attendere fino al weekend del 22 gennaio, quando torneranno in campo tra le mure amiche rispettivamente contro la Spal capolista e l'Hellas Verona per consolidare il primato. Sfida casalinga agli scaligeri in programma anche per l'Under 15 di Bertuzzo, a caccia di punti per avvicinarsi alla vetta della classifica.