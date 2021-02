Milan, Giordano: “Sbagliata solo la partita con lo Spezia”

Giordano sul Milan

Mancano pochi minuti alla 24^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan arriva da un momento non brillantissimo, ma con molta voglia di rivalsa. Del match e della situazione generale della squadra di Stefano Pioli, ha parlato Bruno Giordano, ex attaccante e oggi dirigente. Ecco le sue parole ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Il Milan in questa stagione ha toppato la partita con lo Spezia. Lo è ancora una stagione super, nonostante gli ultimi KO. Adesso sta meglio la Roma, ma l'infortunio di Dzeko, insieme alle assenze di mezza difesa sono un problema".