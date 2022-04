Milan, Gilardino: “Tutte possono vincere il campionato, è bellissimo”

Gilardino, ex attaccante del Milan, ha parlato della lotta per lo Scudetto, dicendosi esaltato per questa competizione. Le sue parole.

Stefano Bressi

Ha giocato con il Milan per tre anni, dal 2005 al 2008, collezionando 132 presenze e 44 gol, Alberto Gilardino, che in rossonero ha vinto anche tutto a livello europeo e mondiale. Ai microfoni del Mattino ha parlato del campionato in corso, così: "È il campionato più bello che io ricordi, lo possono vincere tutte".

Sul pronostico: "Stiamo vivendo il campionato più bello e divertente che io ricordi. Lo possono vincere tutte: Milan, Napoli e Inter. Vincerà chi avrà il sangue freddo. La differenza la faranno i dettagli nelle singole partite".

Su Spalletti: "Ha creato un gruppo forte e dato un'identità esaltando i giocatori. È un allenatore determinante".

