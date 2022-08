Milan, Gianni De Biasi: “De Ketelaere può essere una bella operazione”

Si avvicina l'inizio del campionato e Gianni De Biasi, commissario tecnico dell'Azerbaigian, ha parlato del Milan e dell'acquisto di Charles De Ketelaere, belga classe 2001. Ha elogiato l'operazione, sottolineando che comunque la squadra fosse già forte e quindi avesse bisogno giusto di un paio di piccoli ritocchi. Ne ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, dove si è soffermato anche sull'altra squadra meneghina. Ecco le sue parole: “Le milanesi non avevano bisogno di fare chissà quale mercato. L’Inter potenzialmente era già la più forte l’anno scorso. Il Milan con De Ketelaere può aver fatto una bella operazione, bisognerà vedere come si inserirà nel contesto”. Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>