Milan-Genoa, Tomori uscito per infortunio: le sue condizioni | PM News

Fikayo Tomori ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco del 'Meazza' durante Milan-Genoa per infortunio: ecco le sue condizioni

E' terminato da poco il primo tempo dell'Ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Genoa. Piove sul bagnato in casa rossonera, con la squadra di Pioli che è sotto di una rete a zero e ha perso uno dei suoi uomini chiave. Si tratta di Fikayo Tomori, uscito al 24esimo minuto di gioco. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', per il difensore inglese si tratta di un risentimento risentimento al ginocchio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Segui qui il live di Milan-Genoa.