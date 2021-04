Milan-Genoa, sarà Rafael Leao a sostituire Ibrahimovic | News

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà Rafael Leao a sostituire Zlatan Ibrahimovic in Milan-Genoa di domenica prossima

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata e dunque salterà Milan-Genoa di domenica. A sostituirlo con ogni probabilità ci sarà Rafael Leao con Mario Mandzukic che si accomoderà in panchina. Ieri il portoghese ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'importanza di Ibrahimovic: "E' chiaro che quando Ibra non c'è manca un po', ma ci saranno altri giocatori pronti a fare la differenza". A proposito di Ibrahimovic, ecco la nostra esclusiva all'avvocato Grassani.