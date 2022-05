Milan-Genoa Primavera: presenti Maldini e Massara al Vismara

In questi minuti sta giocando il Milan Primavera contro il Genoa. Al Vismara presenti Angelo Carbone, Paolo Maldini e Massara

In questi minuti si sta giocando Milan-Genoa Primavera, con la squadra rossonera che deve vincere per evitare i play-out. Il Milan di Christian Terni è al momento in vantaggio 1-0 grazie al quindicesimo gol in campionato di Nasti. Presenti al Vismara Angelo Carbone insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri.