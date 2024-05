Milan-Genoa, Giroud vuole invertire il trend: il dato preoccupa il francese

Olivier Giroud , attaccante francese del Milan , si appresta a disputare le ultime quattro gare in rossonero. Per l'ex Chelsea pronta una nuova esperienza oltreoceano in MLS con i Los Angeles FC.

Il centravanti si prepara a scendere in campo dal primo minuto contro il Genoa con l'intento di invertire un trend negativo che lo coinvolge. Giroud, infatti, al netto di una stagione con 15 reti e 9 assist all'attivo, nelle ultime nove partite ha trovato la gioia del gol solamente una volta, nel 3-0 di San Siro contro il Lecce, risalente al 6 aprile scorso, quasi un mese fa. Troppo tempo per un giocatore che ha abituato tutto l'ambiente rossonero a ben altri numeri. Con il Grifone ecco l'occasione giusta per iniziare a salutare nel migliore dei modi i tifosi del Milan che tanto lo hanno osannato e sostenuto in questi anni insieme.