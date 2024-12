Paulo Fonseca , tecnico rossonero, lo aveva annunciato già qualche giorno fa e ora sembra davvero intenzionato ad attuare una mini rivoluzione in vista del match tra Milan e Genoa . L'incontro, che andrà in scena nella giornata di domani, domenica 15 dicembre , alle ore 20:45 , potrebbe vedere protagonisti, dall'inizio, due talenti che nelle ultime settimane hanno calcato i campi della Serie C con il Milan Futuro . Della possibile esclusione di Theo Hernandez si era già parlato ieri, anche se non era ancora chiaro chi lo potesse sostituire. Anzi, il favorito sembrava essere Filippo Terracciano .

E invece, secondo quanto riferito da Luca Bianchin, collega del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere Alex Jimenez ad agire sulla fascia sinistra. Insieme a lui in campo dal 1' anche Mattia Liberali, che aveva già giocato qualche match amichevole in estate. Non solo, perché sarà convocato anche Silvano Vos, oltre a Noah Okafor ed Alvaro Morata. E per quest'ultimo si tratterebbe di una sorpresa. Out, invece, Yunus Musah, a causa di un problema muscolare che rischia di fargli saltare anche l'Hellas Verona.