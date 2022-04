Milan-Genoa, Ambrosini: “Importante aver segnato due gol”

Ambrosini, vecchio capitano, ha parlato dell'ultima vittoria rossonera in Milan-Genoa, analizzando le reti e non solo. Ecco le sue parole.

Venerdì sera è arrivata una bella vittoria in Milan-Genoa per i rossoneri e Massimo Ambrosini, vecchio capitano, ai microfoni di DAZN ha analizzato le due reti milaniste. Ecco le sue parole: "Il cross di Kalulu è di alto livello, era perfetto. La presenza di Rafael Leao sul secondo palo è perfetta, vanno fatti i complimenti ad entrambi per questo gol. Il gol di Messias è stato importante, anche se il Genoa non dava la sensazione di poter essere molto pericoloso. Ma per diventare pericolosi nel calcio basta un calcio piazzato. Messias è da poco che vive una realtà di questo tipo, quindi alcune prestazioni negative possono condizionare".