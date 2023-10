Milan, ottimismo per Okafor. Esami per Jovic, mentre Loftus-Cheek…

Il Milan si prepara ad altre partite molto importanti in queste settimane. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Psg, come riporta il sito ginalucadimarzio.com, il Milan è tornato a Milanello, ma ha effettuato solo lavoro in palestra. I rossoneri affronteranno in trasferta il Napoli: Pioli potrebbe recuperare Okafor, assente in Champions. L'attaccante starebbe meglio e ci sarebbe ottimismo per il suo recupero. Per quanto riguarda Jovic effettuerà oggi i controlli strumentrali per conoscere l'entità del suo infortunio all'adduttore. Loftus-Cheek resta ancora da monitorare. I rossoneri continuano a faticare con molti giocatori che restano ancora indisponibili.