Milan, Gazidis: “Se facciamo scelte discutibili è nostro dovere ammetterlo”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è intervenuto sul sito rossonero per fare un passo indietro sui prezzi dei biglietti Champions

Dopo la grande protesta sui social e non dei tifosi del Milan, il club ha deciso di fare un passo indietro. A rappresentare il Diavolo ci ha pensato Ivan Gazidis. L'amministratore delegato ha ammesso l'errore e ha invitato il popolo rossonero costruire un rapporto basato sul dialogo costruttivo. Le dichiarazioni: "Per mantenere un rapporto onesto e trasparente, se facciamo scelte discutibili, è nostro dovere ammetterlo, ma è altrettanto importante sentire la vostra fiducia e il vostro sostegno per qualsiasi decisione presa, attraverso un dialogo costruttivo, poiché queste decisioni sono sempre prese esclusivamente per il bene del Milan". Clicca qui per leggere l'intervento integrale di Ivan Gazidis