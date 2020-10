Milan, Gazidis: “Fiduciosi sulla valutazione UEFA, ecco quando sarà”

MILAN NEWS – Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Ivan Gazidis e Paolo Scaroni con i giornalisti a margine dell’Assemblea dei Soci. Tra le domande poste all’amministratore delegato rossonero, ovviamente anche una sui rapporti con la UEFA in occasione della prossima valutazione dopo l’accesso del Milan alle competizioni europee. Gazidis si è detto fiducioso e ha indicato quando eventualmente avverrà la prossima valutazione: “Se dovessimo qualificarci per le competizioni europee la nostra prossima valutazione avverrà nell’ottobre 2021. La UEFA esaminerà l’andamento degli ultimi anni. Se la tendenza finanziare in una direzione positiva discuteremo del nostro modo di tornare al rispetto delle regole, in conformità con i regolamenti in atto. Sarebbe prematura avviare discussioni con la UEFA in questo momento, ma siamo fiduciosi che con la disciplina finanziaria che stiamo adottando, anche grazie a una proprietà forte sapremo trovare un percorso per tornare alla piena conformità”.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>